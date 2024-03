Conoscere l’Intelligenza Artificiale e ChatGPT, all’Industriale di Marsala un incontro con gli esperti

Giovedì 29 febbraio, l’Istituto Tecnico Tecnologico “Piersanti Mattarella” di Marsala ha ospitato un importante evento formativo con il Digital Evangelist Antonino Zinnanti dal titolo “Esplorando ChatGPT: il Futuro dell’Intelligenza Artificiale nella Didattica“. L’evento ha visto l’entusiastica partecipazione di alunni provenienti da tutte le classi dell’Istituto ed una delegazione di studenti del Liceo Classico e dell’Istituto Professionale. Coerentemente con la propria visione lungimirante e, per così dire “pionieristica”, L’ITT Mattarella, che più di cinque anni fa aveva introdotto nel piano di studi ordinario una curvatura specifica sull’intelligenza artificiale con docenti ingegneri specializzati nel settore, ha voluto così accendere i riflettori su quella che sembra essere oggi una risorsa straordinaria che però occorre conoscere in profondità attraverso il prezioso contributo di un relatore competente e illuminato.

Il Dott. Zinnanti, dopo aver descritto l’evoluzione di questo strumento dagli albori ai giorni nostri, si è soffermato, attraverso numerosi esempi, sulle sue possibili applicazioni per la didattica delineando un futuro educativo in cui l’intelligenza artificiale (IA) si possa fondere con l’approccio umano per generare modalità di apprendimento innovative e senza precedenti, facilitando un apprendimento personalizzato e rendendo realmente democratico l’accesso all’informazione. Inoltre ha incoraggiato gli studenti a migliorare le proprie skills specializzandosi nella programmazione Python e, in particolare, nella generazione di specifici prompt da fornire all’intelligenza artificiale per ottenere risposte sempre più precise, poichè ormai è evidente quanto nel mercato del lavoro ci sia sempre più bisogno di prompt engineer e che questo settore, in continua espansione, fornisca già adesso notevoli opportunità di lavoro.

L’evento ha dato modo agli studenti di compiere una riflessione critica sui dilemmi etici legati all’IA e su come possa essere integrata nel processo educativo per prepararli ad affrontare un futuro in cui la tecnologia sarà onnipresente. Per Marsala e per l’Istituto Tecnico Tecnologico “Piersanti Mattarella”, questo evento non rappresenta solo un motivo di orgoglio ma anche un passo audace verso un domani ricco di opportunità.