L’Igea Virtus ferma il fiume granata di vittorie

Turno di Campionato per il Trapani, dopo la vittoria di mercoledì in occasione della sfida di coppa Italia di serie D contro l’Imolese. Una trasferta per i granata contro l’Igea Virtus che vede il Trapani in testa nella classifica del Campionato di serie D, con un vantaggio di 13 punti sul Siracusa.

Si inizia subito con due ammonizioni per parte a cui segue un tiro insidioso di Longo da fuori area e un tiro di Calafiore che spara alto sopra la traversa l’assist servito da Di Piedi. Partita molto tesa che porta in questo primo tempo a un totale di 4 ammonizioni e poco altro. Al 60′ de secondo tempo, il Trapani si rende pericoloso con l’azione personale di Morleo sulla sinistra. Cocco però fa finire la sfera sul destro di Kragl che non riesce ad inquadrare la porta. La sforbiciata di Bolcano sul calcio d’angolo di Acquadro è un altro nulla di fatto. All’81′ ghiotta occasione dei padroni di casa con un salvataggio sulla linea per Crimi. Per proteste viene espulso il secondo portiere dell’Igea in panchina e l’arbitro concede 7 minuti di recupero. Il match però si ferma sullo 0 a 0.

Il tabellino di gara

Igea Virtus (4-4-2): Staropoli; Catanzaro, Di Cristina, Della Guardia, Ferrigno; Ordonez, Calafiore (73′ Trovato), Biondo (83′ Abbate), Longo; Trombino (94′ Aveni), Di Piedi. A disposizione: Di Fina, Franchina, Cutrona, Verdura, Leone, Buscetta. All.: Di Gaetano.

Trapani (4-3-3): Ujkaj; Pino, Bolcano, Sabatino, Guerriero (40′ Morleo); Crimi, Acquadro (73′ Marigosu), Palermo; Kragl (64′ Bollino), Cocco (79′ Montini), Balla (56′ Convitto). A disposizione: Antonini, Liepins, Bova, Gelli. All.: Torrisi.

Arbitro: Bortolussi (Cozza-Mallimaci).

Marcatori: /

Note: ammoniti: Guerriero, Calafiore, Ferrigno, Acquadro, Di Piedi, Bollino. Espulso Di Fina