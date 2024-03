Prende forma a Petrosino una nuova area dedicata allo sport e alla salute all’interno del parco della pace. Grazie all’ istallazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva a corpo libero, tutti potranno praticare attività fisica all’aria aperta.

L’obiettivo di questo progetto è la promozione della salute e del benessere della comunità.

Il progetto è stato finanziato con Fondi del PNRR per la realizzazione di parchi e percorsi attrezzati all’aperto.

“Stiamo restituendo ai cittadini, uno spazio dove incontrarsi, stare insieme e fare attività sportiva all’aria aperta – dichiarano il sindaco Anastasi e l’assessora Pipitone – Lo sport non è solo una forma di svago, ma anche un importante strumento per prevenire patologie e migliorare la qualità della vita. Ci auguriamo che queste nuove attrezzature possano essere utilizzate da tutti, dai più giovani ai più anziani, per mantenersi in forma e godere di tutti i benefici che lo sport può offrire, come sempre con l’auspicio che tutti rispettino questo luogo e sappiano prendersene cura”.