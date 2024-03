Giornata della Cura della Persona e del Pianeta, studenti di Marettimo fanno visita alla Guardia Costiera

In occasione dell’odierna ricorrenza nazionale dedicata alla “Cura della Persona e del Pianeta”, gli alunni dell’Istituto comprensivo Statale “Antonino Rallo Isole Egadi” di Marettimo, hanno fatto visita all’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di Marettimo, per riscoprire il valore alla cura delle persone, degli altri, della Città e del pianeta in cui viviamo e, soprattutto, per portare una testimonianza diretta e concreta del riconoscimento e ringraziamento ai militari della Guardia Costiera per la diuturna attività svolta a presidio della salvaguardia della vita umana in mare, della difesa dell’ambiente marino e del litorale costiero a favore di tutta la collettività.

I giovanissimi alunni della scuola dell’isola, accompagnati dalla responsabile del Plesso di Marettimo, Docente Tiziana MAIORANA e dalla Docente Antonia Maria RAMETTA, sono stati accolti dal Titolare dell’Ufficio, 1° Luogotenente Nocchiere di Porto ROSANO Francesco e dal Comune scelto Nocchiere di Porto TRAPANI Veronica, felicissimi per la visita ricevuta, che ha consentito di condividere la quotidiana esperienza lavorativa con la curiosità e la voglia di apprendere degli studenti.

Nel corso dell’incontro i giovani visitatori hanno avuto modo d’imparare i valori dell’impegno, della dedizione e della volontà di attivarsi ogni giorno per la costruzione di una società dove predominano i valori della pace, dell’uguaglianza, del rispetto dei diritti della persona e dell’ambiente, con lo scopo di sviluppare una mentalità ed una cultura del “costruire insieme”, capace di sconfiggere tutti gli altri valori negativi che non devono mai prevalere, come: l’indifferenza, la rivalità, la discriminazione, la povertà e l’inquinamento dell’ambiente marino e costiero.

Graditissima infine, è stata la poesia che gli alunni hanno dedicato al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, riguardante l’ambiente marino, dove è stato messo in risalto il compito primario del Corpo, finalizzato alla salvaguardia della vita umana in mare.