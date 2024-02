Su Viva Rai 2 con Fiorello il Volo in “Dimmi perchè piangete”. VIDEO

Nella puntata di stamattina, 29 febbraio, di “Viva Rai 2!“, programma Radio-Tv di Fiorello, ospite “Il Volo”. Dopo aver cantato “Capolavoro”, brano che hanno portato all’ultimo Festival di Sanremo, Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto sono stati coinvolti dal conduttore siciliano in un rifacimento del brano di Aleandro Baldi e Francesca Alotta “Dimmi perchè piangi” in una versione al plurale, visto il trio. Inoltre i tre hanno scherzato su un’ipotetica lite che da giorni sul web li vuole in fase di separazione.

