Ai Comuni fondi per la progettazione, tutte le cifre in Provincia di Trapani

In arrivo per i 391 Comuni della Sicilia i finanziamenti del Fondo di progettazione della Regione, che, come stabilito con l’ultima legge di stabilità, ammonta a 40 milioni di euro. Il decreto degli assessori alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, e all’Economia, Marco Falcone, che stabilisce la ripartizione finale agli enti locali, ha ricevuto ieri il via libera anche dalla commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana. “Si tratta di un’iniziativa fondamentale – dice Aricò – per sostenere le amministrazioni locali in un settore in cui, purtroppo, a volte si trovano in difficoltà per via degli uffici tecnici sguarniti. Grazie a queste somme potranno realizzare una progettazione di qualità per favorire la crescita e lo sviluppo dei territori nell’ottica della sostenibilità ambientale“.

Le risorse sono ripartite per il 40 per cento in parti uguali e per il restante 60 per cento in proporzione alla popolazione residente. Il tetto massimo del contributo a ciascun Comune non può essere superiore a 200 mila euro. Approvato anche un contributo aggiuntivo di 300 mila euro per i Comuni in dissesto finanziario sciolti per mafia nell’ultimo triennio. Il decreto sarà pubblicato nei prossimi giorni sul portale istituzionale della Regione Siciliana.

Per la Provincia di Trapani, i comuni di Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani riceveranno 200mila euro (somma già con riduzione), in particolare la sommatoria quote per Marsala era di 439.835,89 euro, per Trapani 319.188,18 euro; Buseto Palizzolo riceve 54.735,38 euro, Calatafimi-Segesta 71.521,37 euro; per Campobello di Mazara 97.774,71 euro, per Castellammare del Golfo 114.027,25 euro, per 187.587,45 euro; Custonaci per l’ambito progettazione godrà di 67.248,84 euro, Erice di 171.020,83 euro, Favignana (Egadi) 63.385,12 euro, Gibellina 59.536,36 euro; 94.698,69 euro vanno a Paceco mentre Pantelleria riceverà 77.623,55 euro e Partanna 90.117,07 euro; 47.466,61 euro sono stati assegnati a Poggioreale, 48.717,95 euro a Salaparuta, 90.780,13 euro a Salemi e 64.796 euro a Santa Ninfa; San Vito riceverà 64.915,65 euro, Valderice 97.954,18 euro, Vita 49.969,30 euro, Petrosino 80.480,21 euro e Misiliscemi 83.411,65 euro. Le cifre sono stabilite in base al numero della popolazione residente al 1° gennaio 2023.