Dalle prime ore di oggi, 28 febbraio e per le successive 24-36 ore è allerta gialla. Si prevedono infatti in Provincia di Trapani e in tutta la Sicilia, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento, nonchè venti da forti a burrasca sud-orientali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.