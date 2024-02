Il Lions club di Marsala, presieduto da Paola DI Pietra, organizza, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale uno screening gratuito della vista il 29 febbraio. In un camper attrezzato, un ortottista e un oculista effettueranno di mattina visite agli alunni dell’istituto comprensivo “M. Nuccio” di via Salemi; nel pomeriggio invece, dalle ore 17 alle ore 18.30, lo stesso camper si sposterà in Piazza della Repubblica per uno screening alla cittadinanza che lo richiederà.