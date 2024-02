Padre Pino Puglisi di Danilo Procaccianti raccontato al Sirtori di Marsala. VIDEO￼

L’Istituto Comprensivo Sirtori di Marsala ha ospitato ieri, nella sede di San Leonardo, il giornalista Rai di Presa Diretta e Report, Danilo Procaccianti che ha presentato agli studenti il libro “Un prete contro la mafia – Storia di Pino Puglisi, dei suoi ragazzi e di Brancaccio”. Accolto dai giovanissimi alunni che hanno richiesto l’autografo nelle proprie copie, Procaccianti ha raccontato loro la figura di Padre Puglisi, un prete che non voleva solo dire messa ma che voleva cambiare l’unica strada che i ragazzi di Brancaccio avevano di fronte, quella della malavita.

“Puglisi spesso si presentava con una scatola e ci saliva sopra dicendo ‘io sono questo, rompo le scatole’ – fa sapere l’autore – perchè si batteva per le cose giuste, per le ingiustizie. Non tutti i preti erano così allora, negli anni 70’, ’80 e ’90, soprattutto in Sicilia, facevano la predica in chiesa e basta. Padre Puglisi invece, quando arrivò in questo quartiere senza servizi, fogne e scuole, si diede da fare per i ragazzi del posto che giocavano in strada perchè non avevano altro da fare. A Brancaccio peraltro, c’era il controllo della famiglia mafiosa dei Graviano che avevano tutto l’interesse ad assoldare i ragazzini prima per diventare rapinatori, poi per trasformarli in assassini”.

Abbiamo intervistato Danilo Procaccianti durante l’incontro con il preside Giancarlo Lentini, la vice sindaca Valentina Piraino (“Di Padre Puglisi amavo il sorriso, perchè insegnava a vedere le cose belle; gli eroi dell’Antimafia ci spingono ad un eroismo quotidiano”) e l’ideatrice dell’iniziativa, la docente Jessica Sardo.

GUARDA IL VIDEO: