La Protezione Civile siciliana ha diramato un bollettino per rischio meteo idrogeologico e idraulico in tutta l’isola. In particolare, mentre nella parte centro-orientale è zona arancione, quindi con l’attesa di temporali e forti piogge, gran parte della Provincia di Trapani e in alcuni tratti delle province di Agrigento e Palermo, è zona gialla, con un rischio sempre alto ma contenuto.