A Mazara iniziativa per la prevenzione della salute con il camper di Lions e Batticuore

Si terrà in piazza Mokarta mercoledì 28 febbraio a partire dalle ore 16, un evento dedicato alla prevenzione e alla cura della salute organizzato dal Lions Club Mazara del Vallo e Batticuore Batti Onlus ETS. Saranno presenti due camper sanitari, dedicati alla prevenzione e allo screening. Il primo sarà utilizzato per individuare nei bambini di 5 anni l’ambliopia, una patologia oculare che può compromettere lo sviluppo visivo dei più piccoli.

Il secondo invece farà prevenzione sulle malattie cardiovascolari e promuoverà uno stile di vista sano: “Noi con il nostro camper Avrò cura di te – spiega il cardiologo Gasapre Rubino – faremo prevenzione, valutando i rischi nei soggetti sopra i 40 anni”. Chi vorrà potrà sottoporsi a elettrocardiogramma, misurazione della pressione e una serie di domande. “Ci collegheremo con il progetto Cuore del Ministero della Sanità, con la possibilità di stilare una percentuale di rischio individuale nei prossimi dieci anni. Prevenzione e sensibilizzazione sono fondamentali, sono la terapia migliore per abbattere l’incidenza delle malattie cardiovascolari. Va fatta dai primi anni di vita, riesce ad abbattere di circa il 40% i rischi cardiovascolari acuti. Nessun farmaco riesce a fare tanto”.

Il progetto Avrò Cura di te di Batticuore Batti Onlus ETSè stato finanziato dal Fondo Carta Etica di Unicredit e da Sigel: “Abbiamo acquistato e attrezzato il camper, cominciando a diffondere la cultura della prevenzione nelle scuole, bisogna iniziare dai giovani. Quando l’evento cardiovascolare acuto arriva, noi cardiologi possiamo solo metterci una pezza. Il danno invece va prevenuto”. Non manca, infine, un pizzico di amarezza: “Lo Stato ha un po’ perso di vista certe coordinate. La Sanità pubblica non fa più prevenzione, le Asp pur avendo i soldi in bilancio per la prevenzione cardiovascolare, non li utilizzano. Facendo prevenzione si eviterebbero i malati cronici”. Insomma, prevenire è meglio che curare: “Stile di vita sano e dieta mediterranea sono ottime indicazioni per evitare rischi acuti e abbattere anche l’incidenza dei tumori”.