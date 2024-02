Trapani: “deformazione irreparabile” nella condotta, continuano i lavori

Il cedimento del bypass nella condotta trapanese, avvenuto lo scorso 17 febbraio, ha compromesso uno dei raccordi che ha subito, in conseguenza della pressione, una deformazione irreparabile. Si è reso necessario infatti intervenire con la ricostruzione di un nuovo raccordo che verrà montato oggi stesso ed effettuare delle ulteriori modifiche al secondo raccordo al fine di prevenire altre spiacevoli ripercussioni.

Venerdì 23 si procederà a mettere in funzione il nuovo bypass. Nella prossima settimana invece è prevista la consegna della tubazione da 800 mm per la sistemazione definitiva del tratto di condotta. Sul piano amministrativo, l’Ente guidato da Giacomo Tranchida ha dato incarico all’uffici legale di avanzare all’assicurazione (ex ditta Enel responsabile dei danni) istanza di rimborso danni anche a favore dei cittadini costretti a ricorrere all’acquisto idrico da privati.

Qui il calendario di distribuzione dell’acqua fino al 29 febbraio 2024:

21/2 Centro

23/2 Nuova

25/2 Centro

27/2 Nuova

29/2 Centro