Traffico marittimo e controlli, incontro del sindaco delle Egadi in Capitaneria di Porto

Il sindaco di Favignana Francesco Forgione ha incontrato ieri il comandante della Capitaneria di Porto di Trapani Guglielmo Cassone. L’incontro, a cui hanno partecipato anche il comandante Dario Gerardi, il responsabile dell’Ufficio locale marittimo di Favignana Antonino Pavia e il direttore dell’Area Marina Protetta Isole Egadi Salvatore Livreri Console, è servito per fare il punto su alcune importanti problematiche e pianificare una serie di interventi in vista della prossima stagione estiva. “Nel corso dell’estate si registra nelle nostre isole una moltiplicazione dell’afflusso di visitatori e turisti che non ha pari in nessun altro porto della provincia di Trapani”, spiega il sindaco.

“Abbiamo chiesto di incontrare i vertici della Capitaneria per affrontare insieme per tempo le principali criticità, dalla gestione dei flussi turistici ai tour di barche nelle isole, che vanno regolamentati, dal traffico marittimo nell’area portuale di Favignana, problematico in alta stagione, ai controlli lungo le coste e in mare. All’incontro era presente anche il direttore Salvatore Livreri Console, al fine di ottimizzare l’attività di controllo incrociata eseguita da Capitaneria di Porto e Area Marina Protetta con l’intervento dei vigili marini. Abbiamo riscontrato – conclude il sindaco – grande disponibilità sia da parte del comandante della Capitaneria che degli altri rappresentanti e deciso, di comune accordo, di programmare ulteriori incontri al fine di regolamentare al meglio sia la gestione del mare che delle aree portuali”.