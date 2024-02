L’Handball Erice vince la Coppa Italia e viene ricevuta dalla sindaca Toscano

Nella sala giunta degli uffici comunali di contrada Rigaletta, l’Amministrazione comunale ha ricevuto atlete, staff e dirigenti della società Handball Erice. Le “arpie”, infatti, hanno vinto per il secondo anno di fila la Coppa Italia di pallamano femminile (23-21 su Cassano Magnago nella partita giocata domenica 4 febbraio al Play Hall di Riccione). La sindaca Daniela Toscano e gli assessori hanno consegnato una targa ai rappresentanti della società sportiva.

«Siamo tutti orgogliosi delle nostre “arpie” – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora allo sport, Rossella Cosentino –. Questa vittoria, che replica quella dello scorso anno e che fa séguito al successo in Supercoppa, non è soltanto un’affermazione sportiva, ma rappresenta anche un simbolo di unità e coesione per la nostra comunità. In questo momento di festa, desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine e ammirazione a tutti i componenti della squadra, allo staff tecnico, ai dirigenti e a tutti coloro i quali hanno contribuito a plasmare questo ennesimo successo. Una nota di merito alle ragazze, ambasciatrici di orgoglio, impegno e dedizione, che hanno dimostrato il vero significato della perseveranza e della passione nel perseguire un obiettivo comune che riscuote onore e lustro al nostro territorio. Che questo successo continui a ispirare valori sportivi e di unione, e che rappresenti un’altra importante tappa del luminoso percorso sportivo delle nostre arpie».