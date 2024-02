Nel 2025 la Giornata Mondiale del Malato si terrà a Salemi

Nel 2025 la XXXIIIª Giornata mondiale del malato, a livello diocesano, sarà celebrata a Salemi. Ad annunciarlo è stato il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella al termine della concelebrazione eucaristica in chiesa madre a Castelvetrano. Da quest’anno la Giornata del malato è diventata itinerante. L’Ufficio diocesano per la pastorale della salute guidato da don Antonino Favata (vice don Salvatore Pavia) l’ha organizzata a Castelvetrano. Partecipati i due momenti organizzati ieri, il primo presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II”, il secondo in chiesa madre.

Il primo momento di preghiera e riflessione è avvenuto all’ingresso dell’ospedale di Castelvetrano, con l’intervento del direttore del presidio Giuseppe Morana, del sindaco Enzo Alfano e di don Giuseppe Undari che ha presentato il Messaggio di Papa Francesco. Poi il corteo dei partecipanti ha attraversato le vie principali della città sino ad arrivare in chiesa madre dove il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha concelebrato l’Eucaristia. Tra le associazioni presenti: Unitalsi, Cisom, Misericordia, Uildm, Giva, Fede e Luce, Avo, Vom, Avis, Adim, Tribunale dei diritti del malato, i rappresentanti delle Confraternite della Diocesi.