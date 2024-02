Volley Erice: le ragazze vincono il derby, sconfitta per la compagine maschile 

Fine settimana in agrodolce per l’Entello Volley Erice. Vince il derby col Mazara la squadra femminile, sconfitta contro la capolista Sciacca per la compagine maschile in Serie C. Per il resto delle formazioni giovanili in campo questo fine settimana bilancio tutto sommato positivo, diverse vittorie e qualche sconfitta. La gara contro il Vigor Mazara è stato un derby sentito da entrambe le squadre, anche perché ambedue stazionano nelle zone alte della classifica. Due squadre che aspirano al salto di categoria. Uno scontro diretto vinto in modo perentorio dall’Erice Entello – UnipolSai Strazzera.

Le ragazze della coach Giliberti si sono imposte in quel di Mazara per 3-1; in difficoltà solamente nel secondo set, perso 25/14, gli altri tre set sono stati chiusi rispettivamente 15/25, 16/25, 19/25. Una vittoria che ha consentito alle Ericine di conquistare il secondo posto momentaneo in classifica, staccando di qualche punto le dirette avversarie. Sabato 17 Febbraio 2024, l’UnipolSai-Strazzera Entello ospiterà il Palermo Mondello Volley fra le proprie mura della Pagoto di Erice (TP) alle ore 17:30

Serie D femminile

Vigor Progetto Volley vs UnipolSai_Strazzera ENTELLO Volley 1-3

(15-25 – 25/14 – 16/25 – 19/25)

In C maschile nella XI giornata il Volley Club Sciacca ha la meglio in casa contro l’Erice Entello e rimane imbattuto in vetta alla classifica. I parziali del 3 a 0 finale sono stati 25-18, 25-20, 25-17. Gara a senso unico per la compagine saccense capolista imbattuta. I ragazzi della Cantieri Elewatt Entello non sono riusciti a trovare il giusto approccio alla gara tranne in alcuni momenti di gioco da cui coach Piraino dovrà prendere spunto per le successive gare. Troppo poco comunque per impensierire la capolista Sciacca.

Sabato 17 Febbraio 2024, i ragazzi della Cantieri Elewatt Entello Volley saranno in trasferta messinese sul campo di Pace del Mela per incontrera il S.S. Trinisi. Fischio d’inizio ore 18:30.

Serie C maschile

Volley Club Sciacca vs CANTIERI ELEWATT ENTELLO VOLLEY3-0

(25/18 – 25/20 – 25/17)