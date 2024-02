Al Cinema Golden di Marsala “I Soliti Idioti 3”. Il 13 serata-evento con “Enea”

Al Cinema Golden di Marsala doppia programmazione e una serata-evento. La commedia “Tutti tranne te” continua alle 16.45 e alle 18.30. Bea è una ragazza che crede nell’amore, Ben un palestrato fieramente donnaiolo. Si incontrano per caso, passano una notte memorabile, poi le loro strade si dividono, per rincrociarsi anni dopo al matrimonio della sorella di Bea in Australia. “I Soliti Idioti 3” invece segna il ritorno dei personaggi più famosi della coppia comica Biggio e Mandelli, in sala alle ore 20.30 e alle 22. Solo martedì 13 febbraio verrà proiettato il film “Enea” di Pietro Castellitto alle ore 18 e alle 20, con la presentazione di Jana Cardinale.