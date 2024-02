Il ciclone Pulcinella bagna anche il Carnevale siciliano

Carnevale bagnato anche in Sicilia, dove il “sabato grasso” si presenta piovoso sui vari versanti dell’isola. Non dovrebbero esserci fenomeni particolarmente intensi come al Nord, ma il ciclone “Pulcinella” è comunque destinato a interrompere il bel tempo di queste due settimane, con temperature decisamente superiori alla media.

Le precipitazioni saranno da isolate sparse, localmente anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori occidentali e centro-meridionali

I venti saranno forti dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca sui settori occidentali e rinforzi fino a burrasca forte sui rilevi. Molto mosso, tendente ad agitato il Tirreno; molto mossi i restanti bacini.