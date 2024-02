Erice ospiterà ad ottobre la manifestazione “Borgo Divino in tour 2024”

Con delibera di giunta n.16 del 29/01/2024 è stato concesso il patrocinio gratuito alla società Experience Lab s.r.l. in collaborazione con l’associazione “I Borghi più belli d’Italia” per la manifestazione “Borgo Divino in tour 2024” che si terrà ad Erice dal 25 al 27 ottobre 2024. La manifestazione itinerante, che è inserita all’interno del circuito dei Borghi più belli d’Italia, punta a promuovere le eccellenze enologiche ed enogastronomiche territoriali e nazionali.

Proprio lo scorso mese di novembre l’amministrazione comunale ericina aveva ricevuto la visita di una delegazione di rappresentanti dei Borghi più belli d’Italia. «Siamo fortemente convinti del fatto che si tratti di una manifestazione importante e strategica che da un lato arricchirà la promozione turistica ed enogastronomica del nostro territorio, dall’altro promuoverà anche le nostre eccellenze – commentano la sindaca Daniela Toscano e il vicesindaco Gianni Mauro -. Erice ha tanto da offrire; è un territorio ricco di bellezze e con un patrimonio di produzioni di qualità che merita di ricevere le giuste attenzioni. Come abbiamo già avuto modo di dichiarare, il progetto che abbiamo in mente per la nostra tappa prevede la collaborazione e la partecipazione degli altri 24 Comuni siciliani che fanno parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia. Mettere insieme e a confronto i nostri vini autoctoni con altre produzioni può dunque rappresentare un valore aggiunto perché consente di far vivere un’esperienza il più possibile completa, condivisa e conviviale al pubblico degli amanti del vino, così come ai turisti che raggiungeranno Erice proprio per questa occasione».