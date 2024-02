Itaca Chiama Sanremo_ seconda serata. I voti e i commenti di Fabio Gandolfo

Ieri sera, su Raiuno e in Mondovisione, è andata in scena la seconda serata del Festival di Sanremo, 74° storico Festival della Canzone Italiana, ospitato dalla città ligure e anche quest’anno presentato da Amadeus per la sua quinta conduzione consecutiva. Per la seconda serata Amadeus è stato affiancato alla conduzione dalla cantante Giorgia, vincitrice del Festival nel 1995 con il brano “Come saprei”.

A votare e commentare la seconda serata per Itaca Chiama Sanremo è il pianista Fabio Gandolfo. Due diploma di laurea conseguiti al Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani, dal gennaio 1995 è direttore responsabile della scuola di musica dell’Associazione Culturale marsalese Carpe Diem, insegnante di scuola secondaria di primo grado e docente dei corsi Polisa. Vanta collaborazioni con Lino Patruno; Clive Riche; Roberto Pregadio; Nicola Giammarinaro; Giorgio Rosciglione; Michele Pantaleo; Giacomo Bertuglia; Fabio Crescente; Antonella Parnasso; Tonino Di Pasquale; Orazio Maugeri; Calogero Marrali; Beppe Milici, ecc.

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole. Voto: 5

Atmosfera dance moderna, il brano non lascia nessuna emozione in particolare

Renga e Nek – Pazzo di te Voto: 7

Due bravi professionisti, voci belle e intonate (di questi tempi non è poco) bene armonizzate che ci cantano un amore serio e puro. Gradevole l’ascolto.

Alfa – Vai! Voto: 6

Rap country e dance, il brano cantato da un ragazzo dalla faccia pulita, invita a vivere, a cogliere tutti i momenti della vita; ottimo messaggio per i giovani che amano questo genere. Avrà buon successo alla radio.

Dargen D’Amico – Onda alta. Voto: 6,5

Il tema è importante: i migranti. «Sta arrivando l’onda alta, stiamo fermi e non si parla e non si salta» . L’arrangiamento del brano non riesce a mettere in evidenza l’importanza del tema trattato.

Il Volo – Capolavoro. Voto: 6,5

Il progetto “Il Volo” è stato costruito alla perfezione, così come il brano. Bravi ma poco empatici. Sempre convinto (non per essere campanilista) che Ignazio Boschetto, dei tre, sia quello che abbia una marcia in più.

Gazzelle – “Tutto qui”. Voto: 6,5

“Scappare per vivere un minuto di felicità anche tre”. Dentro questa ballata, che si lascia ascoltare facilmente, c’è tutto il mondo di Gazzelle che, nonostante Sanremo, prova a non snaturarsi.

Emma – Apnea. Voto: 6

Novità i suoni elettronici e profondi utilizzati in questo brano che non è niente di chè. Ma c’è da apprezzare la forza di questa artista che, nonostante negli ultimi anni non ha certo avuto una vita facile, trova sempre la forza per dare sempre il massimo.

Mahmood – “Tuta gold”. Voto: 7,5

Mahmood non è solamente un cantante, è un performer. Le sue esibizioni sono delle performance complete; inoltre la sua voce particolare, i ritmi maghrebini delle percussioni, i testi mai banali rendono la sua esibizione interessante.

BigMama – La rabbia non ti basta. Voto: 6,5

Rinascita, trasformazione, coraggio, ritmo e tanta voglia di riscatto.

The Kolors – Un ragazzo una ragazza. Voto: 6

Brano un pò banalotto ma molto orecchiabile, pronto per essere cantato e ballato per tutta l’estate. Altro successo.

Geolier – I p’ me, tu p’ te. Voto: 5

Portare il dialetto napoletano a Sanremo è sempre da apprezzare. Il ragazzo è campione di ascolti su Spotify ma il brano mi ha lasciato indifferente...

Loredana Bertè – Pazza. Voto: 7

La Bertè sembra abbia ritrovato la serenità che aveva perso qualche anno fa. Il rock è quello suo, la voce, anche per ovvi motivi non è quella di prima, la grinta sì.

Annalisa – Sinceramente. Voto: 6,5

Annalisa ci riprova. Tanto ritmo, testo e musica un po’ ruffiani, sarà l’ennesimo tormentone?

Irama – Tu no. Voto: 6

Irama fa Irama, è lui, inconfondibile sempre con la sua aria un po’ nostalgica, bella voce, penetrante interpretazione, buono l’arrangiamento. Non sarebbe male curare un pò di più la dizione.

Clara – Diamanti grezzi. Voto 6,5

Bella voce, bella presenza, Clara canta bene. La sua interpretazione e l’arrangiamento riescono a dare più forza al brano. Belli gli archi soprattutto all’inizio.