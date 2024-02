Inchiesta corruzione, annullato il divieto di dimora per Guarnotta della Trapani Servizi

Dopo il provvedimento che ha annullato le misure cautelari nei confronti del deputato regionale Dario Safina – coinvolto nell’inchiesta su corruzione e turbativa d’asta ai tempi di quando era assessore al Comune di Trapani – il Tribunale del Riesame ha preso la stessa decisione nei confronti di Carlo Guarnotta, ex amministratore unico della società Trapani Servizi, a cui era stato notificato il divieto di dimora nei comuni di Trapani e Erice.

Guarnotta nella stessa vicenda, era stato coinvolto in un bando giudicato dagli inquirenti come ‘truccato’, perchè volto a favorire la sua rielezione a direttore generale della società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Trapani. “Sono soddisfatto dell’esito positivo a mio favore – ha detto Carlo Guarnotta – da parte del Tribunale del Riesame nel quale ho riposto la mia fiducia. Ringrazio i miei avvocati Giuseppe Adragna ed Orazio Rapisarda per il supporto. Sono fiducioso nella giustizia e pronto a chiarire definitivamente la mia posizione”.