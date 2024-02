Pellegrino (F.I.) “A Marsala rispettati i tempi di recupero del manto stradale del lungomare”

“Rispettato il programma di recupero del manto stradale del lungomare che conduce ai lidi (SP84) e che era stato danneggiato dal moto ondoso.

Dopo la copertura prevista dalla Legge Finanziaria Regionale, e dopo la rapida ed efficiente attività degli Uffici Tecnici della Provincia, continueremo a seguire costantemente i lavori affinché vengano ultimati prima dell’inizio della stagione estiva”. E’ quanto afferma il deputato regionale marsalese Stefano Pellegrino che dice anche in una nota stampa

“…dovrà essere evitata qualsiasi forma di pregiudizio per l’attività turistica, per gli stabilimenti balneari, per i residenti e commercianti del territorio interessato nonché per la sicurezza della circolazione stradale”.