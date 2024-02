“Da Itaca a… Sanremo”, la Radio racconta il Festival a due passi dal Casinò

Radio Itaca racconterà la settimana del Festival di Sanremo in modo diverso dagli altri con una postazione radio, due speaker e tre ore di diretta radiofonica giornaliera. Già da ieri DJ Marietto e Peppe Caruso si trovano in postazione e si alterneranno dallo studio di trasmissione allestito nella Social Aera di Vitality’s, all’interno del prestigioso Grand Hotel Des Anglais in prossimità del Casinò di Sanremo.

DJ Marietto continuerà il suo “This Is Top” su Radio Itaca dalle 15:00 alle 16:00 ospitando i personaggi, produttori, dj e cantanti che animeranno la nightlife sanremese nella settimana del festival. Peppe Caruso sarà in onda dalle 18:00 alle 20:00 commentando le serate del festival e presentando le canzoni in gara oltre che ospitare li professionisti della provincia di Trapani presenti a Sanremo. Non mancheranno la possibilità di ascoltare le voci dei cantanti in gara e i racconti dalla sala stampa Lucio Dalla.

Gli aggiornamenti da Sanremo anche nei profili Instagram e Facebook di Radio Itaca e nel gruppo FB “Marsala Today”.