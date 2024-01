Il sindaco di Favignana Francesco Forgione nomina nuovo assessore la consigliera Stefania Bevilacqua

Il sindaco di Favignana Francesco Forgione ha proceduto alla nomina di un nuovo assessore. Stefania Bevilacqua, cinquant’anni, imprenditrice, dalla scorsa primavera consigliera comunale, subentra a Giuseppe Ortisi, dimessosi nei mesi scorsi per motivi familiari.

“È per noi una scelta importante e significativa per diversi motivi. La consigliera Bevilacqua, dopo un periodo da indipendente, ha accettato di entrare in Giunta e partecipare fattivamente all’azione di governo. Porterà un contributo ricco, anche critico, a un’esperienza amministrativa che deve andare avanti per completare l’azione che riguarda soprattutto il Pnrr e altri importanti investimenti che stanno arrivando nelle nostre isole. Con la sua nomina ad assessore inoltre abbiamo una giunta al cinquanta per cento femminile. È un dato importante perché il contributo delle donne arricchisce per cultura, umanità e anche spirito pratico l’esperienza di governo a tutti i livelli”.

Il sindaco Forgione si è riservato di attribuire, con propria successiva determinazione, le deleghe.