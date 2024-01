A Castelvetrano gli agricoltori belicini fermano i trattori e protestano

Gli agricoltori della Valle del Belìce e dello Jato protestano. Sulla scia di quanto successo a Marsala e Petrosino con I Guardiani del Territorio e dopo le proteste a livello nazionale, ieri il comparto ha fermato 50 trattori vicino il centro commerciale Belicittà di Castelvetrano dove i mezzi agricoli sono rimasti esposti con striscioni e bandiere.

“Siamo qui per far sentire la nostra voce – ha detto Lorenzo Giocondo, pastore di Poggioreale costretto a vendere i capi di bestiame perché non trovava manodopera -, l’agricoltura se la sono venduta e noi siamo qui a piangerne le conseguenze”. Grano sottopagato, costo del carburante agricolo aumentato, fitofarmaci a costi più elevati, è una vera e propria emergenza nazionale.



Insieme agli agricoltori c’erano anche i sindaci Enzo Alfano ci Castelvetrano, Francesco Li Vigni di Partanna, Vincenzo Drago di Salaparuta e Gaspare Viola di Santa Margherita Belìce.