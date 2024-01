Trionfo Sinner, è il primo italiano a vincere gli Open d’Australia

Jannick Sinner riscrive la storia del tennis italiano, trionfando agli Australian Open. Nell’atto finale di un torneo giocato in maniera straordinaria, il giovane tennista altoatesino ha sconfitto Danil Medvedev in cinque set, al termine di una durissima battaglia.

Inizio difficile per Sinner, che ha sofferto i colpi del russo, capace di vincere i primi due set. L’italiano, però, ha avuto il merito di credere nella rimonta e gradualmente è riuscito a risalire, aumentando l’intensità del suo tennis e piazzando numerosi colpi vincenti. Pareggiato il conto dei set, Sinner ha poi avuto la meglio 6-3 al quinto.

Jannick Sinner è il terzo italiano a vincere un torneo dello Slam, dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta (entrambi vittoriosi sulla terra rossa del Roland Garros). Nel femminile, invece, ci erano riuscite Francesca Schiavone (sempre a Parigi) e Flavia Pennetta (agli Us Open). Nessun tennista italiano aveva, invece, mai vinto a Melbourne. Resta da conquistare Wimbledon, dove il risultato migliore è stato conquistato da Matteo Berrettini, giunto in finale nel 2021. E chissà che Sinner non riesca a trionfare anche sull’erba…

Con la finale vinta contro Medvedev, Sinner conclude un torneo da protagonista assoluto, in cui è giunto in finale dopo aver perso un solo set, in semifinale, contro il numero 1 Novak Djokovic.