Polizia locale di Favignana si dota di autovelox ed etilometro

La Polizia locale di Favignana si è dotata di nuove strumentazioni per garantire la sicurezza stradale. Da ieri sono in funzione un autovelox di nuova generazione, in grado di rilevare a distanza la velocità dei veicoli, e un etilometro per la misurazione del tasso alcolico. La strumentazione è stata acquistata con i proventi derivanti dalle contravvenzioni effettuate nel 2023.

“In diverse strade dell’isola si registrano ogni giorno violazioni dei limiti di velocità”, spiega il comandante Giuseppe Libero Carbone. “Ciò ha causato, nell’ultimo periodo, numerosi incidenti a volte anche con feriti gravi. Con la nuova strumentazione saremo in grado di rilevare le infrazioni e sanzionare i trasgressori riducendo sensibilmente il rischio di incidenti”.”La Polizia locale svolge un importante lavoro per garantire la sicurezza dei nostri cittadini”, dice il sindaco Francesco Forgione. “L’implementazione delle strumentazioni rappresenta un ulteriore passo in avanti per il rafforzamento dei controlli, anche in vista della prossima stagione estiva, e la promozione di una guida responsabile. Invitiamo tutti gli automobilisti a rispettare le norme ed essere prudenti”.