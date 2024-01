I postini di Castelvetrano hanno nuove divise nel rispetto dell’ambiente

Inizia all’insegna della sostenibilità il nuovo anno anche per gli oltre 20 portalettere di Poste Italiane in servizio a Castelvetrano. Sono infatti i primi postini della provincia di Trapani a recapitare posta e pacchi per le strade della città con indosso le nuove divise aziendali. Comfort, funzionalità, innovazione e rispetto dell’ambiente sono infatti le caratteristiche del cambio d’abito che sta coinvolgendo da gennaio gli oltre 150postini del Trapanese, tra i primi sull’Isola, dopo i colleghi di Palermo, ad aver ricevuto il nuovo completo con i colori classici di Poste italiane, il giallo e il blu, a cui si aggiunge il grigio.

Colori nel segno della sostenibilità appunto, garantita da certificazioni internazionali grazie ai materiali utilizzati come le fibre riciclate e tessuti riciclabili.

“Anche così sosteniamo l’ambiente – dichiara Samuela Sinacori, portalettere in servizio presso il centro di distribuzione di Castelvetrano –. Con grande orgoglio vestiamo un completo che da sempre è il simbolo quotidiano della nostra azienda e che da oggi è anche green. Una scelta oggi doverosa, in coerenza con il percorso che Poste sta potando avanti negli ultimi anni, a partire dai sempre più numerosi mezzi a basso impatto ambientale con cui consegniamo la corrispondenza ai cittadini”.

All’estetica del nuovo design si affianca la versatilità di una divisa capace di proteggere dal freddo in inverno ed altamente traspirante per fronteggiare i periodi più caldi. Il completo aziendale, che cambia veste dopo 5 anni, rispetta inoltre specifici requisiti di qualità che mirano a salvaguardare la sicurezza e la praticità lavorativa.

Nel dettaglio, i pantaloni sono composti di materiali tecnici e traspiranti, foderati con tessuto K-Flex, per chi svolge attività in continuo movimento, le polo, sia a manica lunga che corta, da fibre altamente protettive dai raggi UV, una nuova giacca invernale 3 in 1 dotata di corpetto autoportante adattabile a qualsiasi contesto. Tutte caratteristiche pensate per permettere agli addetti al recapito di svolgere sempre più efficacemente il loro ruolo al servizio della collettività, ruolo che è in continua evoluzione.

Le divise si aggiungono ad altre dotazioni per i postini del Trapanese. Sempre più numerosi sono infatti i veicoli elettrici, ibridi e a basso consumo che compongono la flotta green sul territorio, corrispondente a oltre il 50% del parco mezzi aziendale. Servizi a domicilio, inoltre, attraverso i nuovi palmari che consentono ad esempio il pagamento dei bollettini di conto corrente o l’invio di una raccomandata. Innovazioni che, insieme alle consegne previste anche nel pomeriggio e nel weekend, supportano il ruolo cruciale che i portalettere ricoprono nei grandi e piccoli centri e lo sviluppo della logistica legata all’e-commerce. Con l’obiettivo per Poste Italiane di rispondere a tutte le esigenze dei cittadini in termini di semplicità, velocita e facilità di accesso ai servizi.