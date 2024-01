Morto Gigi Riva, la bandiera italiana e del Cagliari aveva 79 anni

Il calcio italiano perde una delle sue più brillanti stelle: Gigi Riva. A 79 anni la bandiera del Cagliari è morto dopo un malore nella sua abitazione. Ieri il bollettino medico aveva rivelato che le condizioni generali erano buone ma che rendeva necessario un intervento. Stasera l’improvviso peggioramento e infine la morte annunciata dalla Rai e dalle principali testate nazionali.

Nessuno ha segnato come Gigi Riva con la maglia della Nazionale Italiana, ben 35 reti in 42 partite in quello che era proprio un altro calcio. Resta nella storia lo scudetto vinto con la maglia del Cagliari nel 1970.