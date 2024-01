Cristiani di diverse chiese uniti in preghiera. Lunedì incontro a Trapani

A Trapani lunedì prossimo 22 gennaio ( inizio ore 18) si riuniranno rappresenti di alcune chiese cristiane per un momento di incontro e di confronto: presso la Chiesa Fede Cristiana ( via dei Pescatori, Erice Casa Santa) interverranno don Alberto Genovese per la Chiesa Cattolica, padre Ciprian Gavrlescu per la chiesa Ortodossa, Gianluca Fiusco per la chiesa Valdese, Dino Cosenza e Barbara Mazzeo per la chiesa Fede cristiana.

“Siamo invitati a crescere nel dialogo con gli altri fratelli cristiani seppur di chiese diverse e un modo per farlo è incontrarci davvero e metterci insieme in ascolto della Parola, prima di pronunciare le nostre parole, perché siano vere e cariche di senso”, dice la direttrice dell’ufficio ecumenico diocesano Francesca Messina.