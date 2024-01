Buio e ancora buio a Marsala, da Strasatti a Birgi e in centro storico e urbano. Non c’è soluzione e dal Comune tutto tace. Ma uno strano episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi in zona via Mazzini: le lampade della pubblica illuminazione hanno iniziato a lampeggiare come una discoteca.

Marsala un pò Gotham City e un pò… Italodisco.

GUARDA IL VIDEO: