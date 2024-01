“La via Vaiarassa allo Stagnone è in condizioni disastrose”

I cittadini marsalesi continuano a segnalare una serie di disagi da tutti i versanti della Città. Questa volta un appello arriva dal versante nord, in particolare da contrada Spagnola, dove gli abitanti segnalano la disastrosa situazione legata alla viabilità in via Vaiarassa.

Si tratta dell’unica strada comunale che permetterebbe a residenti, passanti o lavoratori della zona, di raggiungere nel minor tempo possibile la strada statale, vista la presenza dell’unico senso di marcia per via della pista ciclabile del litorale della Riserva.







“L’altra alternativa per noi – ci racconta un cittadino – sarebbe percorrere tutto il lungomare fino a dopo Mammacaura, allungando di circa 8 chilometri, strada peraltro non facilmente praticabile quando le condizioni meteo sono avverse” perchè essendo in riserva, lo ricordiamo, la carreggiata non può essere asfaltata con del catrame ma con materiale apposito. Anche qui però, la manutenzione dovrebbe essere costante e invece non c’è mai (in questo caso da parte dell’ente competente che è la Provincia).

La via Vaiarassa al momento si presenta rovinosamente dissestata ed eventuali condizioni di emergenza sarebbero ostacolate, le buche e gli avvallamenti rallenterebbero le tempistiche.