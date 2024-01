Al via a Marsala il campionato provinciale di scacchi

Prende il via oggi, sabato 13 gennaio, a Marsala, presso i locali dell’ASD Lilybetana Scacchi, il Campionato Provinciale Assoluto, valido come Ottavi di Finale dell’82° Campionato Italiano.



A contendersi il titolo finora 33 giocatori preiscritti, in rappresentanza dei 4 circoli trapanesi: 13 giocatori della Lilybetana Scacchi, 7 degli Amici della Scacchiera di Erice, 3 dello Scacco Club Mazara e 3 dell’Arcadia Partanna oltre ad alcuni ospiti palermitani i quali giocheranno per i premi e per il punteggio Elo, ma non per il titolo.

I sei turni di gioco si disputeranno tutti a Marsala in questo e nel prossimo weekend.

Per quel che concerne i favoriti della vigilia, vista l’assenza del Campione in carica il trapanese Giacomo Bertino, i favori del pronostico vanno al lilybetano Antonino Meo, al mazarese Pietro Mattarella e ai giovani fratelli marsalesi Davide e Federica Montalto.

A corollario della manifestazione principale si svolgerà, altresì, il Campionato Provinciale Esordienti, per giocatori sotto i 1300 punti Elo, con tanti giovanissimi che si cimenteranno per la prima volta in un torneo ufficiale con tempi di gioco standard. Ventiquattro i preiscritti finora.

Ad organizzare è la Delegazione Provinciale della Federazione Scacchistica Italiana, guidata da Vincenzo Montalto, in collaborazione con il sodalizio lilybetano.

La direzione arbitrale è affidata all’Arbitro Candidato Nazionale marsalese Michele Colicchia.