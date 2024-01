Forza Italia, Tajani “Alle Europee l’obiettivo è il 10%”

ROMA (ITALPRESS) – “Il tesseramento di Forza Italia ha raggiunto quota 110 mila iscritti, sono già stati eletti 196 delegati al Congresso nazionale, che si svolgerà a Roma il 23 e 24 febbraio a Palazzo dei Congressi a Roma e sarà preceduto da una serie di eventi con l’obiettivo di allargare i consensi, siamo disponibili ad aprire le nostre liste”. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa a Roma.“Ci stiamo allargando, guardando anche al mondo riformista e della società civile con una serie di iniziative che puntano all’ascolto delle categorie di lavoratori e professionisti, dei pensionati, delle donne e dei giovani”, ha aggiunto.“L’obiettivo per le prossime elezioni”, le Europee, “è il 10%, mentre per le prossime Politiche è superare il 20%. Sono molto ottimista”, ha sottolineato Tajani, che ha proseguito: “Vogliamo far crescere il centrodestra, andremo a cercare consensi nel grande partito dell’astensione. Siamo pronti ad aprirci ad accordi con altre forze che si riconoscono con i valori del popolarismo europeo”, ha aggiunto.Quanto alle candidature dei leader del centrodestra alle Europee, il vicepremier ha sottolineato: “Il tema è prematuro, finchè non ci sarà il congresso nazionale non possiamo prendere posizione. Il rischio è che si possa prestare meno impegno all’attività di governo. E’ una decisione comune che dovremo valutare con Meloni e Salvini”.Sulle regionali “sono sicuro che il centrodestra troverà un accordo è vincerà in tutte le regioni che andranno al voto in questi mesi. Prima della definizione delle candidature c’è sempre un pò di dibattito ma sono ottimista su un accordo tra tutte le componenti del centrodestra”, ha assicurato Tajani.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).