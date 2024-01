Maltempo in Sicilia anche lunedì: allerta gialla in tutte le province

Finite le feste, continua il maltempo. In continuità con la tendenza manifestatasi nel week end della Befana, anche per lunedì 8 gennaio si prevedono piogge e vento un po’ in tutta la Sicilia. In quest’ottica, la Protezione Civile Regionale ha disposto l’allerta gialla per l’intera isola.

Le precipitazioni saranno tendenzialmente sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, meridionale e centrale tirrenica, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su zone occidentali. I venti saranno ancora forti, con tendenza a burrasca dai quadranti occidentali. Per quanto riguarda i mari, molto agitato lo Stretto di Sicilia; agitati il Tirreno meridionale, in attenuazione, e lo Ionio al largo. Senza variazioni di rilievo le temperature.

Soprattutto nelle zone costiere dell’isola, dunque, ancora massima attenzione anche con l’inizio della settimana per i possibili danni legati al vento e alle mareggiate, dopo quanto avvenuto tra sabato e domenica.