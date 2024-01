Handball Erice in finale di Supercoppa

L’Ac Life Style Handball Erice conquista l’accesso alla finale di Supercoppa, superando in semifinale la Cassa Rurale Pontinia con il punteggio di 27-23. Una gara controllata dalle ericine, che hanno vinto con merito l’incontro e affronteranno in finale le campionesse d’Italia (ore 18.30), la Jomi Salerno, che hanno a loro volta superato in semifinale il Brixen Sudtirol. Top scorer Ramona Manojlovic da una parte e Giovanna Lucarini dall’altra, autrici entrambe di sei realizzazioni.

PRIMO TEMPO: Siciliane sempre avanti nel punteggio, ma per gran parte della prima frazione la formazione guidata dal tandem Laera-Nasta ha saputo rimanere a stretto contatto. Soltanto negli ultimi minuti di primo tempo le siciliane, grazie ad una Storozhuk autrice di quattro reti nei primi 30′, riescono a trovare cinque lunghezze di vantaggio utili per andare al riposo sul 16-11.

SECONDO TEMPO: Nella ripresa il team di Nikola Manojlovic trova un importante allungo toccando al 42′ il +3 (24-15) che traccia il solco tra i due team, grazie al duo di estremi difensori Masson-Ramazzotti che chiudono la porta sicula. Pontinia non ci sta e prova a rimettersi sotto e ci riesce al 54′: 26-23 e gara riaperta, approfittando dei tanti errori collezionati in fase di possesso dalle trapanesi. Ma da lì in avanti non segna più nessuno. Finisce 27-23.

IL TABELLINO

Ac Life Style Erice vs Cassa Rurale Pontinia 27-23

Parziali: (16-11; 27-23).

Ac Life Style Erice: Masson (p) 1, Bernabei, Notarianni, Coppola, Tarbuch 5, Losio 1, Basolu, Cozzi, Pugliara 4, Manojlovic 6, Benincasa, Iacovello (p), Nkou 2, Storozhuk 4, Ekoh 4, Ramazzotti (p).

Allenatore: Nikola Manojlovic.

Cassa Rurale Pontinia: Sitzia (p), Podda 3, Saraca, Lo Biundo, Lucarini 6, Colloredo 2, Mkadem (p), Peppe, Stettler 4, Apuzzo, D’Ambrosio 3, Stefanelli 1, Crosta 4.

Allenatore: Antonj Laera.

Arbitri: Simone Prandi e Stefano Pipitone