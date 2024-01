Quarantaquattro anni dal delitto Mattarella, commemorazioni a Castellammare, Trapani e Palermo

Ricorrono 44 anni dall’omicidio di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione Siciliana ucciso dalla mafia il 6 gennaio del 1980, davanti al cancello della propria abitazione.

Numerose le cerimonie di commemorazione e ricordo in programma per onorare la memoria del presidente che con il suo governo voleva una Sicilia “con le carte in regola”, lavorando per segnare un affrancamento della politica siciliana dalle collusioni con la criminalità organizzata.

A Castellammare del Golfo, città in cui nacque Mattarella il 24 maggio del 1935, il sindaco Giuseppe Fausto ha guidato il corteo che, dall’ingresso del cimitero, ha poi raggiunto la chiesetta cimiteriale dove è stata deposta una corona d’alloro sulla tomba. A seguire un momento di preghiera celebrato da Don Salvo Morghese, parroco della Chiesa Madre.

«Onorato di omaggiare la figura del nostro Presidente Piersanti Mattarella, concittadino dall’alto profilo politico ed umano, esempio di impegno civile e rigore istituzionale in favore della legalità da seguire quale testamento morale -dice il sindaco Giuseppe Fausto- per onorare la memoria di Piersanti e di tutte le vittime di mafia».

Piersanti Mattarella era nato a Castellammare del Golfo nel 1935 e riposa dirimpetto la tomba del padre Bernardo, nella chiesetta del cimitero comunale dove, in altra tomba, si trovano anche le spoglie di Marisa Chiazzese, moglie del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fratello di Piersanti.

Anche a Trapani l’Amministrazione Comunale ha onorato la memoria di Piersanti Mattarella con una sobria cerimonia presso la Villa Margherita, dinanzi al busto commemorativo dedicato all’ex presidente della Regione.

Commemorazioni anche a Palermo, con il sindaco Roberto Lagalla in rappresentanza dell’amministrazione comunale: “Per onorare la sua memoria, l’auspicio è che si continui a cercare la verità su un delitto che ha sconvolto il Paese e che ancora oggi resta avvolto da troppe ombre”.

Presente anche il governo regionale con l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato. Fuori sede il presidente Schifani, che ha dichiarato: «Celebrare la memoria di Piersanti Mattarella, che ha combattuto la mafia attraverso scelte politiche e azioni di governo, significa onorare ogni giorno l’impegno per l’affermazione della trasparenza, della legalità, dell’efficienza nella pubblica amministrazione. I suoi valori segnarono una nuova direzione per portare avanti il cambiamento della Sicilia e abbiamo l’impegno di continuare a camminare in questo solco».

Anche il PD siciliano, come ogni anno, ha deposto una corona di fiori ai piedi della lapide. Presenti, oltre al segretario, anche il presidente della direzione regionale Antonio Ferrante, il segretario provinciale Rosario Filoramo, il deputato regionale Mario Giambona, il coordinatore della segreteria Alfredo Rizzo e Cleo Li Calzi, componente della segreteria regionale. “La sua attività di legislatore – afferma il segretario Barbagallo – e di politico aperto al cambiamento senza cedere a compromessi di qualunque genere devono essere il faro che guida ciascuno di noi che, facendo politica, intende assumersi la responsabilità di amministrare la cosa pubblica”.