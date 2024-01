Furto al Civico di Palermo, Schifani “Riacquisteremo doni natalizi per piccoli pazienti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Un gesto ignobile che non possiamo accettare”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la notizia del furto nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo.

“Mi sono subito messo in contatto con il direttore generale Roberto Colletti – aggiunge il governatore – per acquisire la lista dei doni che sono stati rubati. Li riacquisteremo con i fondi propri destinati alla beneficenza della Presidenza della Regione. Nel giro di pochissimi giorni i bambini ricoverati potranno riavere quello che gli è stato sottratto da criminali senza cuore. Non ci sono parole per condannare un gesto così vile”.

– foto ufficio stampa Regione siciliana –

(ITALPRESS).