“Operazione Aspide”, la presidente del consiglio di Trapani Annalisa Bianco non è più ai domiciliari

Annalisa Bianco non è più agli arresti domiciliari.

A deciderlo sono stati i giudici del Tribunale del riesame di Palermo.

I giudici, però, hanno sostituito la misura cautelare con un’interdizione di dieci mesi dall’esercizio di pubblici uffici. In particolare solo per il suo incarico all’Asp. La misura non riguarda la funzione di consigliere comunale, i suoi legali infatti hanno già chiesto la revoca al Prefetto.

Bianco, che è difesa dagli avvocati Alberto Mazzeo e Marco Siragusa, era finita agli arresti domiciliari a seguito dell’operazione della Guardia di Finanza denominata “Aspide”