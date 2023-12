I 4 comuni ‘rifiuti free’ in Provincia di Trapani esempio in Sicilia

I Comuni trapanesi sotto i 50 mila abitanti circa, hanno ottenuto ottimi risultati tra gli enti più ricicloni, ovvero quelli con la maggiore percentuale di raccolta differenziata raggiunta.

Il Comune di Paceco si conferma Paese Rifiuti Free anche nel 2023, risultando in quarta posizione nella classifica dei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti, con una percentuale di raccolta differenziata pari a 84,5% e con una produzione annua di rifiuto secco indifferenziato di 50,9 chilogrammi per abitante.

Lo comunicano il sindaco Aldo Grammatico e l’assessore comunale allEcologia e Ambiente, Salvatore Scianna, che hanno ritirato il premio ieri ai Cantieri Culturali della Zisa, a Palermo, in occasione della manifestazione Comuni ricicloni Sicilia di Legambiente.

«Anche quest’anno il comune di Paceco ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei Comuni ricicloni, iniziativa di Legambiente che riconosce ai comuni il raggiungimento degli obiettivi prefissati in direzione delle buone pratiche per il riciclo e la riduzione dei rifiuti. È un grande risultato per Paceco, considerando che, in provincia di Trapani, l’obiettivo minimo del 65% è stato raggiunto da nove comuni su 25; sono invece soltanto 80 i comuni siciliani Rifiuti Free, cioè che hanno prodotto in un anno non più di 75 chilogrammi di rifiuti indifferenziati per abitante».

«Ancora una volta sottolinea il primo cittadino sono stati premiati la capacità e l’impegno dei pacecoti nel differenziare scrupolosamente i rifiuti, riducendo la quantità di Rsu prodotta nel territorio».

Mazara del Vallo si è confermato primo comune “riciclone” della Sicilia tra le città con popolazione superiore ai 50mila abitanti, con 57 kg abitante e 87,3% di raccolta differenziata.

Il dato riferito al 2022 consente al Comune di Mazara del Vallo di bissare il successo ottenuto lo scorso anno ed ottenere il riconoscimento di LEGAMBIENTE SICILIA nell’ambito dell’iniziativa “Sicilia Munnizza Free” il progetto nazionale di Legambiente per liberare la Sicilia dei rifiiuti ed avviarci verso l’economia circolare. Iniziativa svoltasi ai Cantieri della Zisa di Palermo con il patrocinio di Anci Sicilia e Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti.

Il dossier dei Comuni Ricicloni Sicilia conferma la virtuosità del Comune di Mazara del Vallo per i servizi di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti.

Sopra i 50.000 abitanti

Comune Pr Abitanti % RD Pro capite ind. Kg/ab/anno Mazara del Vallo TP 50312 87,3% 57,0

Soddisfazione viene espressa dal sindaco Salvatore Quinci che dichiara:

“Nonostante il successo ottenuto non ci fermiamo ed anzi proseguiamo anche le nostre azioni di contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti con una campagna di sensibilizzazione, controllo e monitoraggio che sarà intensificata nei prossimi giorni”.

Buseto Palizzolo, un gioiello di sostenibilità nella provincia di Trapani, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento ai Cantieri Zisa di Palermo da Lega Ambiente, confermando la sua posizione di primo comune rifiuti free nella Provincia di Trapani e 12° a livello regionale, nella categoria dei comuni con una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

Questo risultato di eccellenza è il frutto di un lavoro sinergico tra l’amministrazione comunale, la ditta Agesp responsabile del servizio di raccolta, e soprattutto dei cittadini che hanno dimostrato un notevole senso civico.

Il sindaco di Buseto Palizzolo ha esaltato l’importanza di questa vittoria e ha sottolineato il ruolo fondamentale dei cittadini nella promozione di pratiche sostenibili. “Il successo della nostra comunità nel campo della raccolta differenziata è un chiaro segno del nostro impegno collettivo per la salvaguardia dell’ambiente. Questo riconoscimento è un risultato di cui andare fieri e che ci spinge a fare ancora di più per il bene del nostro territorio“.

Il connubio tra l’amministrazione comunale e la ditta Agesp ha dimostrato di essere vincente. Grazie a strategie mirate, hanno implementato un sistema di raccolta e gestione dei rifiuti che si è rivelato efficace ed efficiente. L’azienda, con il suo servizio dedicato, ha contribuito in modo significativo al raggiungimento di questi importanti traguardi.

Tuttavia, il vero cuore di questa impresa ecologica è rappresentato dai cittadini di Buseto Palizzolo. Il loro elevato senso civico e la consapevolezza dell’importanza della raccolta differenziata hanno reso possibile questo successo. La partecipazione attiva della comunità è stata fondamentale, dimostrando che la sostenibilità ambientale è un obiettivo condiviso e raggiungibile.

L’evento di premiazione ai Cantieri Zisa di Palermo è stato un momento di celebrazione e di orgoglio per Buseto Palizzolo. Ora, con questo riconoscimento in tasca, la comunità è chiamata a mantenere e superare questi standard, continuando a essere un esempio positivo per altri comuni e contribuendo a costruire un futuro più verde e responsabile per tutti.

Petrosino ottiene il riconoscimento di “Comune Rifiuti Free” da Legambiente. Il prestigioso titolo è stato conferito a 87 comuni siciliani che si sono distinti per aver prodotto una quantità di rifiuti secco indifferenziato inferiore a 75 kg per cittadino all’anno. Petrosino, che ha ricevuto questo riconoscimento per la prima volta, si attesta infatti ad una quantità pari a 74.3 kg per abitante per anno.

Petrosino inoltre ha un tasso di raccolta differenziata tra i più alti della provincia per la fascia di popolazione tra i 5000 e i 15000 abitanti con una percentuale nel 2022 di circa 82%.

Nel corso del 2023, la percentuale di differenziata ha registrato un ulteriormente significativo aumento, raggiungendo circa l’87%. Migliora anche la performance sulla quantità di secco procapite che si abbassa ulteriormente con circa 71 kg dimostrando l’impegno costante dell’Amministrazione nel riciclo e nell’ottimizzazione delle risorse.

“Ringrazio tutti i cittadini petrosileni per questi bei risultati. Non posso che essere felice di questi numeri che dimostrano la sensibilità e il senso di responsabilità della maggior parte dei petrosileni – dichiara il sindaco Anastasi – Mi fa poi particolarmente piacere rilevare che dei buoni risultati ottenuti negli anni scorsi, migliorano con la mia amministrazione raggiungendo livelli di vera eccellenza. Ma ancora c’è tanto lavoro da fare per rendere tutto questo davvero sostenibile. Nonostante questi risultati tante, troppe micro discariche abusive deturpano Il territorio e il costo del servizio e eccessivamente oneroso. Il mio impegno è di lavorare su entrambi questi versanti – sottolinea ancora il sindaco – Tolleranza zero per chi abbandona i rifiuti anche sfruttando le nuove norme che portano fino a 20.000 euro le multe per chi abbandona. Dall’altro lato lotta contro l’evasione. Tutti devono pagare la tari. Pagare meno per pagare tutti. Solo così gli eccellenti risultati raggiunti sulla raccolta differenziata potranno essere davvero sostenibili e potremo dirci una comunità responsabile e sensibile al rispetto dell’ambiente e del nostro territorio”.