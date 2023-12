A Calatafimi-Segesta Menzione Speciale Legambiente 2023 per il Centro di Riuso

Calatafimi Segesta unica città siciliana premiata da Legambiente Regione Sicilia con la menzione speciale per la realizzazione del Centro di Riuso.

La consegna il 19 dicembre si è tenuta nei Cantieri Culturali della Zisa di Palermo insieme a tanti comuni ricicloni siciliani.

Il sindaco Francesco Gruppuso ha ritirato il riconoscimento evidenziando quanto ha detto la stessa Legambiente nel dossier consegnato a tutti i comuni. In effetti Calatafimi-Segesta ha messo in campo una serie di buone pratiche, di esempi e scelte politiche virtuose al pari di città del nord come la Raccolta Differenziata di oltre 85% per il 2023, il CCR in fase di prossima apertura, l’impianto di compostaggio in priorità di finanziamento regionale, EcoArt Festival 2023, comune Rifiuti Zero e caso studio Zero Waste Europe 2023, le macchine intelligenti di mangiaplastica, Raee e tessuti, ecc…

“Esattamente quanto si sta perseguendo nella città di Calatafimi-Segesta che, alla sua “collana di perle” in tema di gestione dei rifiuti, ha aggiunto da poco il Centro di Riuso nell’ambito del progetto Re-Né.” ha affermato Legambiente.

Il centro è nato da un progetto internazionale Italia/Tunisia insieme ai comuni di Balestrate e Favignana per rilanciare una nuova economia, rigenerando un ex macello in un’area di 240mq. Oggi il centro è gestito da una cooperativa denominata FAMAP presidente Maria Pascale e accoglie in particolare i tessuti per il loro riutilizzo.

“Siamo orgogliosi insieme alla cittadinanza di questo risultato che ci sprona ancor di più a fare meglio in materia di economia circolare, tutela dell’ambiente ed ecologia. Al progetto René ha lavorato l’ufficio ecologia a gestione dell’architetto Francesco Scandariato a cui vanno tantissimi meriti per i risultati ottenuti insieme all’assessore all’ambiente Massimo Fundarò”, ha fatto sapere il sindaco Francesco Gruppuso.