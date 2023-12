Il Cinema Diana di Trapani riapre i battenti con un nuovo look

Dopo anni di chiusura riaprirà ufficialmente oggi, 14 dicembre, il Cinema Diana di Trapani. La sua acquisizione nel 2020 da parte della famiglia Costa, già gestori di sale cinematografiche di rilievo come il Cine Teatro Ariston e i Cinema Royal e King, ha innescato un processo di rinnovamento che si concretizza ora in questa riapertura.

La pandemia ha indubbiamente rallentato i lavori di ristrutturazione, ma non ha fermato la visione e la determinazione dei nuovi proprietari. Il risultato è un cinema che rispetta la sua storia e al contempo abbraccia la modernità. Le due sale, A e B, sono state completamente rinnovate. Con una capacità di 147 e 133 posti, offrono ora un ambiente climatizzato, un impianto audio di ultima generazione e proiettori laser che promettono un’esperienza visiva di qualità eccezionale.



Alessandro Costa, direttore del Cinema Diana, ha espresso il suo orgoglio e ottimismo per questa nuova fase. «Dopo tre anni di sforzi e sfide, tra pandemia e ristrutturazione, è con grande gioia che annunciamo la riapertura del Cinema Diana», ha affermato. «L’intenzione è quella di arricchire l’offerta cinematografica della città, offrendo al pubblico la possibilità di scegliere tra un’ampia varietà di film in un ambiente raffinato e confortevole».