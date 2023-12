Campionato regionale di Rugby: primi i Fenici con Trapani e Palermo

Un grande evento di sport ha visto l’ASD “I Fenici” Rugby di Marsala ospitare allo Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” – finalmente aperto al pubblico anche per loro – tanti atleti provenienti da tutta la Sicilia. Grazie alla collaborazione con gli Elimi Trapani e con il Rugby Palermo, ne è nato un gruppo di ragazzi under 16 regionali, che in pochi mesi hanno onorato e dominato con le lunghe trasferte, un Campionato regionale formato da squadre perlopiù della Sicilia Orientale.

“Grazie a tutti i volontari del nostro staff, ai genitori che hanno permesso tutto questo, grazie agli organizzatori del nostro mitico 3° tempo – scrivono dai Fenici -, al nostro presidente Moreno Debiasi, al direttore tecnico Marco Quattrociocchi e al coach Nicola Rallo, per il costante supporto e grazie soprattutto a loro, i nostri veri eroi, i ragazzi che hanno disputato una bellissima partita vinta con merito”. Il gruppo è in testa alla classifica del Campionato regionale accumulando una serie di risultati positivi, ovvero 0 infortuni, 0 cartellini gialli o rossi e la nota più significativa sono gli spogliatoi dello Stadio sempre tenuti puliti.