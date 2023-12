Una serie di iniziative nella Diocesi di Trapani. Avvento: percorso per diventare artigiani di pace. Così le piccole comunità di Napola, Dattilo e Lenzi hanno scelto un percorso educativo per bambini e ragazzi che unisce la celebrazione della nascita del “principe della pace” al drammatico momento che il mondo vive. Il presepe dunque, insieme alla rappresentazione della natività, racconta il mondo di oggi con i conflitti in corso segnati su un grande planisfero come riportati dell’Atlante della pace: quelli cruenti in Ucraina e in Medio Oriente ma anche tutte le “guerre dimenticate” in Africa e in Asia di cui non sentiamo mai parlare.

Ogni settimana la comunità e, in modo particolare i ragazzi della catechesi, rifletteranno e pregheranno per la pace portando durante la celebrazione eucaristica alcuni segni per la comunità: il telaio come segno che si è “tessitori di pace” quando la propria vita si intreccia a quella degli altri, con empatia; il vaso, con gli ingredienti della pace o i sogni del mondo; la culla, simbolo dello spazio interiore che desideriamo preparare per accogliere Gesù bambino e del lavoro che ciascuno di noi è chiamato a fare dentro di sè per allenare il cuore alla fraternità, al perdono e alla non-violenza; il ponte che esprime essere “costruttori di ponti” guardando con fraternità alle diverse culture e al modo di essere di ciascuno.

Venerdì 22 si terrà poi una marcia per la pace dei bambini della scuola d’infanzia a Napola e l’esposizione di un telo che invoca la pace sulla facciata della chiesa al termine di un momento di preghiera per tutti i bambini e le vittime delle guerre nel mondo.

“I tempi cosiddetti ‘forti’ dell’anno liturgico esortano le comunità a prepararsi adeguatamente alle solennità. La nostra comunità parrocchiale di Napola, Lenzi e Dattilo, ha accolto l’invito del papa ad essere artigiani di Pace per vivere intensamente questo Natale che si profila drammatico per tanti cristiani e tanti popoli nel mondo –dice il parroco don Antonino Catalano – Come i Re Magi, partiti da terre lontane, ci mettiamo anche noi in cammino verso Gesù bambino, ‘Principe della Pace’, che in tutto il mondo chiama la Chiesa a tessere relazioni di fraternità.

Venerdì prossimo 15 dicembre presso il Centro Diurno per persone disabili “Domenico Amoroso”, in via Errante 18 (ex asilo charitas) a Trapani con inizio alle ore 17 verrà messo in scena il musical “La barca di carta ” realizzato dagli ospiti del centro e tratto dal laboratorio teatrale diretto da Salvatore Marcantonio che cura la regia. L’ingresso è gratuito e aperto a quanti desiderano partecipare.

“Insieme ai volontari del servizio Civile ed altri operatori abbiamo scelto questo tema per porre l’attenzione sulle migrazioni nel mondo – dice il rappresentante dell’ente ecclesiastico “Santissima Trinità” don Rino Rosati – Per tutti noi è un modo di esprimere solidarietà a tutte le persone che per varie ragioni sono costrette a lasciare il proprio paese ed invitare l’immigrato non come un nemico o una minaccia per la nostra società, ma come un altro diverso da noi, che ci può arricchire con la sua cultura, la sua musica e la sua danza. Sarà un pomeriggio di festa con gli ospiti della Casa Famiglia Domenico Amoroso, le loro famiglie ed amici in cui sperimentare la gioia dell’inclusione e della fraternità”.

Al termine del musical tutti gli intervenuti potranno partecipare ad una grande tombola con ricchi premi e allo scambio degli auguri natalizi con brindisi finale.

Da domenica prossima, infine, il vescovo Pietro Maria Fragnelli raccoglierà lettere, messaggi e donazioni che i bambini della diocesi vorranno fare arrivare ai piccoli di Gaza come segno di solidarietà e cura verso i bambini che vivono il dramma della guerra: un segno e un luogo simbolico per accendere i cuori verso tutte le situazioni di sofferenza che vivono drammaticamente tanti bambini nel mondo mentre ci prepariamo al Natale di Gesù.

Domenica prossima già alle 10 il vescovo avrà un incontro speciale con i bambini e le famiglie che lo desiderano per la benedizione dei bambinelli del presepe: l’appuntamento sarà presso la sua casa nel Palazzo vescovile di Trapani.

Nel pomeriggio alle ore 16 alla stazione di Trapani arriverà come ogni anno la “luce di Betlemme” che dopo l’accoglienza da parte della città in piazza Vittorio Veneto verrà portata presso la Chiesa del Collegio dove alle ore 18 avrà luogo una veglia di preghiera per la pace interconfessionale e interreligiosa con la presenza di rappresentanti del mondo delle grandi religioni monoteisti, dei buddisti della Soka Gakkai e di cristiani di diverse confessioni con la presenza del vescovo. La “luce della pace” poi sarà distribuita a chiunque desidera portarla nelle case, nei luoghi di lavoro, di sofferenza e di vita.

Il vescovo inoltre venerdì 22 dalle ore 16 alle ore 17.30 aprirà le porte della sua casa per lo scambio degli auguri con i fedeli che lo desiderano (Palazzo vescovile corso Vittorio Emanuele,38).