Al Golden di Marsala “Enigma Rol” solo il 5 dicembre

Al Cinema Golden di Marsala la proiezione di tre film. Solo per oggi, alle ore 20.15 e alle 22, “Enigma Rol”, documentario di Selma Dell’Olio, che si propone di ricostruire, attraverso molteplici testimonianze e ricostruzioni, sia di fiction che di animazione, la vita e l’attività di un uomo che per molti amici e frequentatori è stato dotato di capacità paranormali e per altri è stato soltanto un abile illusionista.

“The Marvels” proseguirà domani alle ore 17. Si tratta delle vicende di Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau che iniziano a scambiarsi di posto ogni volta che usano i loro poteri e devono fare squadra per capirne il motivo.

Il film “Napoleon” con Joaquin Phoenix continua alle ore 19 oggi e domani anche alle 22. La rapida e spietata scalata di Napoleone Bonaparte per diventare imperatore di Francia si scontra con la sua disfunzionale e volatile relazione con la moglie Giuseppina, il suo vero amore. Prenotazione posti al numero 0923 931725.