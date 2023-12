Basket: Trapani Shark fa sette vittorie consecutive

12ª giornata di Campionato di Serie A2 di basket maschile e vittoria numero sette di fila per Trapani Shark.

Inizia al meglio il girone di ritorno per il club di Valerio Antonini. L’entusiasmo in città è alle stelle e la vittoria contro Vigevano tra le mura amiche del “PalaShark” lo certifica. La gara termina 93-67, con un successo a tratti straripante per i siciliani. Settima vittoria consecutiva, 11 su 12 gare in Campionato e primo posto ben saldo a quota 22 punti. Trapani Shark ha un solo obiettivo quest’anno.