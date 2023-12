Marsala: De Lucia e Palazzolo presentano il libro sulla cattura di Messina Denaro

Il 2023 verrà ricordato, tra le altre cose, per lo storico arresto di Matteo Messina Denaro, il boss castelvetranese che per quasi 30 anni è riuscito a sfuggire alla giustizia italiana dopo aver legato il proprio nome ai più efferati delitti della stagione stragista di Cosa Nostra. A coordinare le indagini fu il capo della Procura di Palermo Maurizio De Lucia, che mercoledì 6 dicembre tornerà a Marsala per presentare il libro “La cattura”, scritto assieme al giornalista Salvo Palazzolo. Si tratta della ricostruzione degli aspetti salienti di un’intensa attività di indagine, frenata da depistaggi e complicità eccellenti, che aiuta a comprendere l’evoluzione del fenomeno mafioso nel nostro Paese.

L’incontro si terrà a partire dalle 18, presso il Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala. Dialogheranno con gli autori il capo della Procura di Marsala, Fernando Asaro, e il sostituto procuratore Roberto Piscitello. In apertura, i saluti istituzionali del sindaco Massimo Grillo e della presidente del Tribunale di Marsala, Alessandra Camassa. Modererà i lavori la giornalista dell’Ansa, Lara Sirignano.

L’iniziativa è organizzata dalla Libreria Mondadori di Marsala e si avvale del patrocinio dell’amministrazione comunale.