Sul lungomare di Marsala fuoriesce acqua potabile da diversi giorni

Non c’è pace per la zona in cui deve transitare la pista ciclabile a Marsala.

Nei giorni scorsi in alcune arterie che forse non saranno interessate dal passaggio diretto dei cicloamatori ma che comunque insistono nella zona, sono stati effettuati dei lavori e da quello che abbiamo appreso hanno riguardato il servizio idrico. Nella via Adelaide Forti Bonanno, quasi di fronte al porticciolo turistico, da una decina di giorni fuoriesce dal manto stradale, peraltro mai sistemato adeguatamente, acqua che finisce per riversarsi sul Lungomare e creare delle grosse pozzanghere nella strada che sta per ospitare la pista ciclabile.

Gli abitanti e i titolari degli esercizi commerciali ci riferiscono di avere più volte sollecitato l’ufficio del servizio idrico, ma di non avere avuto alcuna risposta.

E intanto arriva la pista ma anche l’acqua potabile, forse servirà per rinfrescare i ciclisti stanchi per il percorso che stanno facendo.