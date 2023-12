Per l’illuminazione in zona aeroporto di Birgi ci sono 250mila euro

Dopo l’ultima buona notizia (si spera) giunta dal Governo regionale che ha deliberato il parere favorevole al progetto di fattibilità per il nuovo collegamento con lo scalo “Vincenzo Florio” che prevede la realizzazione di un punto di interscambio lungo la linea ferroviaria Trapani-Marsala, adesso novità arrivano in merito all’illuminazione della SP 21 proprio nel tratto Aeroporto V. Florio – Stazione Mozia Birgi.

“Sarà realizzato l’impianto di illuminazione sulla Strada Provinciale che è molto transitata, di ingresso alla città, che renderemo sicura e accogliente per cittadini e visitatori – afferma l’assessore Giacomo Tumbarello – Adesso abbiamo a disposizione 250 mila euro, con un progetto che accrescerà anche la sicurezza veicolare e pedonale lungo l’arteria”.

Oltre a ciò è previsto uno stanziamento di risorse provinciali che l’Amministrazione comunale ha destinato alla manutenzione della rete elettrica sul suddetto tratto della SP 21. L’intervento rientra nell’Accordo di Collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Trapani, in attuazione dell’atto di indirizzo dell’Assemblea dei Sindaci sottoscritto un anno fa in materia di manutenzione straordinaria di strade provinciali. Altri lavori di manutenzione sulla SP 62 – in contrada Ciavolo – saranno eseguiti con un ulteriore intervento finanziario del Libero Consorzio.