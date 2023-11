Tempo di bilanci per la Polisportiva Real Paceco nelle competizioni nazionali

La Polisportiva Real Paceco traccia una analisi della stagione sportiva 2023 che ha visto i suoi atleti impegnati nelle competizioni provinciali, regionali e nazionali.

Nell’attività promozionale, la Real Paceco è riuscita anche quest’anno a coinvolgere tantissimi bambini di Paceco e dei centri limitrofi, mentre nell’attività agonistica gli atleti di Real Paceco hanno primeggiato in varie competizioni regionali e nazionali: Gilda Arceri seconda in Italia nei 1.500 metri ai Campionati Nazionali Juniores; i gemelli Marco e Luca Coppola fra i migliori in Italia negli 800 metri, nei 1.500 metri e nei 3.000 metri, nonché nei 2.000 siepi.

“La stagione 2023 ha dato soddisfazione sia agli Indoor di Ancona che agli outdoor di Caorle – afferma l’anima dell’associazione sportiva, Pino Barbata – dimostrando che il Real Paceco in alcune specialità è tra le prime società italiane. Cominciamo già a programmare la stagione 2024 cercando di confermare gli attuali livelli raggiunti e sperando di poter aggiungere nuovi talenti alle prossime competizioni nazionali e regionali – conclude – mettendo sempre al primo posto i valori dello sport, quali amicizia e solidarietà, e favorendo l’inclusione in una società sempre più multiculturale”.